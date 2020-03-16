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Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.Grup

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.

Grupta mücadele eden Talasgücü Belediyespor, ligin 22.haftasında şampiyonluk mücadelesi veren rakibi Ceyhanspor ile 1-1 berabere kalarak haftayı 1 puanla kapattı.



Stat: Ceyhan İlçe Stadı


Hakemler: Ali Artun Özdemir, Fahrettin Yılmaz, Hasan Bostan


Ceyhanspor: Lokman Atakol, Yiğit Kayacı, (Yunus Nas dk.82), Azat Mamuk, Murat Çaydemir, Fatih Yılmaz, (Cengiz Argüç Argın dk.26), Metin Cörten, Başaran Balcı, Abdullah Keleş, Murat Akgül, Timur Bayram Özgöz, Muhammed Sak


Talasgücü Belediyespor: Mustafa Umut Mete, Resul Ekrem Turhan (Yunus Öztürk dk.82), Canberk Soykuvvet, Recep Daylak, Muhammed İbrahim Şahin, Burak Öztürk, Furkan Özdemir, Uğur Gezer, (Serkan Demirezen dk.80), Doğancan Akkaya, Mustafa İlkay Kartal, Burak Gezer


Goller: Muhammed Sak (dk.47 penaltı) (Ceyhanspor), Furkan Özdemir (dk.40 penaltı) (Talasgücü Belediyespor)


Sarı Kartlar: Murat Akgül, Başaran Balcı, Yiğit Kayacı, Azat Mamuk (Ceyhanspor), Canberk Soykuvvet, Doğancan Akkaya, Burak Gezer (Talasgücü Belediyespor)

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