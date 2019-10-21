Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.Hafta

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.
Grupta oynanan zorlu karşılaşmada Yahyalıspor, geriye düştüğü karşılaşmada İdmanyurdu 1925 Spor ile 3-3 berabere kaldı. Yeşil-Beyazlılar 5.hafta sonunda galibiyet alamadı.
Stat: Yahyalı İlçe Stadı
Hakemler: Turhan Beyke, Ömer İşçan, Abdulkadir Anıl Yılmaz
Yahyalıspor: Batuhan Yıldırım, Melik Sermet Kayaş, (Mehmet Bayram dk.83), Ümit Kale, Çağatay Polatdemir, Turgay Aydoğan, İsmet Yazgan, Can Ölçer, Harun Yıldırım, (Sinan Yitmez dk.53), Emre Özden, Ramazan Durdu, Latif Aydemir (Süleyman Öztürk dk.46)
İdman Yurdu 1925 Spor: Mustafa Öztürk, Adnan Tizer, Abdurrahman Türkmen, Alper Erkoç, Mert Gün, Selim Belci, Mustafa Tan, (Yılmaz Tuğra Kölmük dk.68), Onur Nejdet Duman, Ali Kafadar, Malik Sercan Gök, Tekin Atsız
Goller: İsmet Yazgan dk.76, Ramazan Durdu dk.87 (penaltı), Sinan Yitmez dk.90+2 (Yahyalıspor), Malik Sercan Gök dk.20, Mustafa Tan dk.53, Onur Nejdet Duman dk.78 (İdmanyurdu 1925 Spor)