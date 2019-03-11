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Spor Toto Bölgesel Amatör Lig

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.

Grupta mücadele eden Kayseri ekibi deplasmanda oynadığı maçta Adana Ceyhanspor ile 1-1 berabere kalarak haftayı 1 puanla kapattı.



Stat: Ceyhan İlçe Stadı


Hakemler: Abidin Yıldırım, Recep Ekin, Ümit Yalçın Eser


Ceyhanspor: Metehan Erdem, Oğuzhan Şahan, Ali Tuna Ak, Gürol Karaman, Samet Alpaslan, Kayhan Kılavuz, Ramazan Koca, Nezir Konuk, Erdi Yıldırım, Mamadou Tounkara, Mustafa Çakır ?(Dk.1 Burak Ergen**)


Talasgücü Belediyespor: Mustafa Umut Mete, Ali Yılmaz, Recep Daylak, Mehmet Tahir Kalem, Burak Öztürk, Chukwuemeka Gabriel Kalu, Dursun Erdem Yıldız, Göksel Arsoy, Ertuğrul Yalman, Mustafa İlkay Kartal, Furkan Özdemir


Goller: Burak Ergen dk 90+4 (Ceyhanspor) Mustafa İlkay Kartal dk 65 (Talasgücü Belediyespor)

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