Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.
Grupta mücadele eden Kayseri ekibi deplasmanda oynadığı maçta Adana Ceyhanspor ile 1-1 berabere kalarak haftayı 1 puanla kapattı.
Stat: Ceyhan İlçe Stadı
Hakemler: Abidin Yıldırım, Recep Ekin, Ümit Yalçın Eser
Ceyhanspor: Metehan Erdem, Oğuzhan Şahan, Ali Tuna Ak, Gürol Karaman, Samet Alpaslan, Kayhan Kılavuz, Ramazan Koca, Nezir Konuk, Erdi Yıldırım, Mamadou Tounkara, Mustafa Çakır ?(Dk.1 Burak Ergen**)
Talasgücü Belediyespor: Mustafa Umut Mete, Ali Yılmaz, Recep Daylak, Mehmet Tahir Kalem, Burak Öztürk, Chukwuemeka Gabriel Kalu, Dursun Erdem Yıldız, Göksel Arsoy, Ertuğrul Yalman, Mustafa İlkay Kartal, Furkan Özdemir
Goller: Burak Ergen dk 90+4 (Ceyhanspor) Mustafa İlkay Kartal dk 65 (Talasgücü Belediyespor)