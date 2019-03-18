Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.
Grupta oynanan Talasgücü Belediyespor ligin 22.haftasında sahasında oynadığı maçta 68 Aksaray Belediyespor'a 2-1 mağlup oldu.
Stat: Atatürk Spor Kompleksi Dış Saha
Hakemler: Metehan Ayyürek, Mustafa Güçer, Cem Mustafa Akpınar
Talasgücü Belediyespor: Mustafa Umut Mete, Burak Öztürk, Mehmet Tahir Kalem, Adem Demiroğlu, Recep Daylak, Mustafa İlkay Kartal, Ertuğrul Yaman, Ali Yılmaz, Chukwuemeka Gabrıel Kalu, Göksel Arsoy, Furkan Özdemir
68 Aksaray Belediyespor: Mehmet Akif Önal, Özkn Yılmaz, Ömer Çiçek, Ndong Meye Laurys, Enes Soy, Eray Eren, Uğur Yalçın, Şafak Bayraktar, İbrahim Konuksever, Vehbi Furkan Yıldırım, Emre Erol,
Goller: Furkan Özdemir dk 39 (Talasgücü Belediyespor), Uğur Yalçın dk 5, Ndong Meye Laurys dk 58 (68 Aksaray Belediyespor)