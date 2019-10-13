Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.
Grupta 4.haftada Mersin Stadyumunda oynanan karşılaşmada İçel İdman Yurduspor ile Yahyalıspor golsüz berabere kaldılar ve puanları paylaştılar. Ev sahibi ekipte 3 oyuncu kırmızı kart gördü.
Yahyalıspor, güçlü rakibi karşısında galibiyeti kaçıran ekip olurken maç sonu büyük üzüntü yaşadı.
Stat: Mersin Stadyumu
Hakemler: Murat Durgutoğlu, Muhammet Mahmut Delimazı, Mehmet Sonay
İçel idman Yurduspor: Sertaç Güzel, Uğur Bingöl, Burak Altındaş, Hurşit Velioğlu, Aslan Gök, Süleyman Öztürk, Onur Kaya, Mustafa Özkaya, Mahmut Metin, Mehmet Şükrü Önder,Fazlı Ayan
Yahyalıspor: Batuhan Yıldırım, Melik Barış, Turgay Aydoğan, Ümit Kale, Çağatay Polatdemir, (Ahmet Canpolat dk 47), Can Ölçer, İsmet Yazgan, Latif Aydemir, (Okan Yenidünya dk 70), Süleyman Öztürk, (Ersoy Yılmaz dk 75), Ramazan Durdu, Emre Özden
Gol: Yok
Kırmızı Kartlar: Fazlı Ayan, Mehmet Şükrü Önder ve Onur Kaya (İçel İdman Yurduspor)