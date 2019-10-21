Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.
Grupta mücadele eden Talasgücü Belediyespor, deplasmanda oynadığı maçta Tüysüzspor'u 3-0'lık sonuçla yenerek Kayseri'ye 3 puanla döndü.
Stat: Osmaniye Cevdetiye 4 Nolu Saha
Hakemler: Ali Emir Yolcu, Emrah Selim Göl, Ercan Çat
Tüysüzspor: Oğuzhan Dertli, Metehan Karslı, Ahmet Atalay, Mehmet Oğultarhan, Halil Dalanbaz, Muzaffer Gebeci, Alpaslan Devlet Yüce, Muhameed Dingil, Erdem Körce, İlhan Kazar, Oktay Alkan
Talasgücü Belediyespor: Mustafa Umut Mete, Ali Yılmaz, Muhammed İbrahim Şahinkaya, Yunus Öztürk, Burak Öztürk, Recep Daylak, Mustafa İlkay Kartal, Resul Ekrem Turhan, Burak Gezer, Bünyamin Demir, Furkan Özdemir
Goller: Furkan Özdemir dk.18 ve 27, Burak Öztürk dk.73 (Talasgücü Belediyespor)
Kırmızı Kart: Erdem Körce dk.90+3 (Tüysüzspor)