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Spor Toto Bölgesel Lig 5.Grup

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.

Grupta ligin 4.hafatsında Talasgücü Belediyespor evinde oynadığı maçta Mersin Büyükşehir Belediyespor Meskispor karşısında 2-0 geriden düşmesine rağmen doksan dakika sonunda sahadan 2-2'lık sonuçla ayrıldı.


Stat: Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Saha


Hakemler: Turan Çakıl, Mehmet Can Turhan, Abdullah Özcan


Talasgücü Belediyespor: Mustafa Umut Mete, Melihşah Aslan, Muhammed İbrahim Şahinkaya, Yunus Öztürk, Burak Öztürk, Recep Daylak, Mustafa İlkay Kartal, Resul Ekrem Turhan, Burak Görgülü, Ali Osman Aydoğan, Serkan Demirezen


Mersin B.B. Meskispor: Emirhan Lüle, Yunus Özbek, Abdullah Güçer, Tolga Öz, Hakan Aslanpençe, Cumali Gücük, Kamil Can Akparlak, Ferhat Gerger, Volkan Pıtır, Muzaffer İlya, Mehmet Uzun


Goller: Mustafa İlkay Kartal dk.75, Muhammed İbrahim Şahinkaya dk.83 (Talasgücü Belediyespor), Ferhat Gerger dk.33, Cumali Gücük dk.61 (Mersin Büyükşehir Belediye Meskispor)


Kırmızı Kart: Mehmet Uzun dk.65 (Mersin Büyükşehir Belediye Meskispor)

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