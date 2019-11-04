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Spor Toto Eli Akademi U15 Ligi

Spor Toto Elit Akademi U15 Ligi 3.

Grupta liderlik koltuğunda oturan İstikbal Mobilya Kayserispor sahasında oynadığı maçta Boluspor'u 5-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.


Stat: Erkilet Stadı 1 Nolu Saha


Hakemler: Yunus Emre Gerez, Berkan Özkoçak, Resul Kural


İstikbal Mobilya Kayserispor U15: Mecit Kaan Ateş, Muhammed Aybar, Mehmet Sarı, Fikri Arda İbiş, (Dk.87 Deniz Dursun), Mert Dinç, Burak Efe Arslan, (Dk.78 Zekican Sarı), Baran Ali Gezek, Furkan Arslan, Arda İlhan, (Dk.60 Serkan Güvercin), Samet Türk (Dk.78 Nedim Bedir)


Boluspor U15: Dolunay Göl, Koray Yaman, Murat Elmacı, Harun Aydemir, Suha Batur Karkacıoğlu, Efe Turan, Tolunay Artuç, (Dk.75 Emir), Keremcan Orhan, Mehmet Efe Arabacı, (Dk.73 Polat), Harun Yerlikaya, Furkan Antepli, (Dk.56 Eren Daşkıran)


Goller: Arda İlhan dk 11, Muhammed Aybar dk 50, Baran Ali Gezek dk 58, Furkan Arslan dk 61, Zekican Sarı dk 80 (İstikbal Mobilya Kayserispor U15)

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