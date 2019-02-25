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Spor Toto Elit Akademi U17 Ligi

Spor Toto Elit Akademi U17 Liginin 23.

haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor ile Atiker Konyaspor karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı 2-0'lık sonuçla kazanan deplasman ekibi Atiker Konyaspor oldu.



Stat: Sümer Stadı 1 Nolu Saha


Hakemler: Cemal Emre Gömeç *** Murat Yakut ** Bekir Karaman *** 4.Hakem Hakan Çam


İstikbal Mobilya Kayserispor U17: Onur Can Özdemir, Recep Perişik, Ahmet Emre Çöllü, Abüllatif Mat, Erden Tomarza, Hasan Orhan, Muammer Emre Çelik, Eren Kurt, Yunus Ayata, Semir Emir Erdoğan, Esat Can Yıldırım


Atiker Konyaspor U17: Furkan Şimşek, Mehmet Oğuzhan Tarım, Fatih Mankır, Mücahit Kaya, Murat Seyman, Yunus Emre Akar, Emre Avşar, Ali Karakaya, Kemal Aleçakır, Ömer Faruk Sağmen, Tuğrul Cankaya


Goller: Kemal Aleçakır, dk 60, Ömer Faruk Sağmen dk 75 (Atiker Konyaspor U17)

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