Spor Toto Elit Akademi U19 Ligi 21. Hafta

Hes Kablo Kayserispor U19 takımı ligin 21.
haftasında sahasında oynadığı maçta Fraport-Tav Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Sarı-Kırmızılılar karşılaşmayı 10 kişi tamamladı.
Stat: Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Saha
Hakemler: Cemal Emre Gömeç, Abdulkadir Keğin, Resul Kural
Hes Kablo Kayserispor U19: Onur Can Özdemir, Ahmet Kürşat Kılıç, Erden Tomarza, Sinan Ayhan, Osman Can Çötür, Ahmet Zekeriya Kartal, Süleyman Okçu, (Dk.88 Semih Emir Erdoğan),Selahattin Seyhun, Ümran Zambak, Halil Furkan Sevinç, Bora Barlas
Fraport-Tav Antalyaspor U19: Kadir Balcı, Müslüm Yat, Cengiz Demir, (dk.45 Batuhan Berkay), Kaan Mert Nasırcılar, Ali Erkin, Mehmet Durgut, Mustafa Acar, Berke Camcı, (Dk.83 Yener Berke), Emre Korkmaz, (Dk.75 Emre Demir), Halil İbrahim Sevinç, Erman Herman Vardar
Goller: Selahattin Seyhun (Dk.5 penaltı) (Hes Kablo Kayserispor U19), Erman Herman Vardar (dk 60 penaltı) (Fraport-Tav Antalyaspor U19)
Kırmızı Kartlar: Ahmet Kürşat Kılıç (dk 42 Hes Kablo Kayserispor U19)