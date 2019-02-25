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Spor Toto Elit Akademi U19 Ligi

Spor Toto Elit Akademi U19 Liginin 23.

haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor ile Atiker Konyaspor karşı karşıya geldi. Sarı-Kırmızılılar evinde Atiker Konyaspor'a 2-1 mağlup olmaktan kurtulmadı.



Stat: Sümer Stadı 1 Nolu Saha


HAKEMLER: Hakan Çam, Mustafa Emre Doğruer, Murat Yakut 4.Hakem Fulya Fırat


İstikbal Mobilya Kayserispor U19: Doğan Alemdar, Abdullah Gürbüz, Barış Doğan, Aras Aydın, Osman Can Çötür, Ercan Çiftçi, Hüseyincan Taş, Muhammed Akçiçek, Mehmet Turan Karamahmut, Ahmet Kürşad Kılıç, (Abulsamed Demirel dk 37) Süleyman Temiz


Atiker Konyaspor U19: Bahattin Tuğrul Aygün, Muhammed Fatih Kunat, Mehmet Keles, Fatih Akbaş, Hüseyin Aybars Tüfekçi, Fuat Duran, Oğuzhan Eskikoy, Ali Kale, Ferhat Beşer, Mert Dikici, Ali Çelik


GOLLER: Abdulsamed Demirel dk 75 (İ.M.Kayserispor U19) Fuat Duran dk 24, Ali Çelik dk 58 (Atiker Konyaspor U19)


Kırmızı Kart: Abdullah Gürbüz dk 90 (İ.M.Kayserispor U19) Ali Çelik dk 62 (Atiker Konyaspor U19)

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