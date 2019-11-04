Spor Toto Elit Akademir U19 Ligi

Spor Toto Elit Akademi U19 Liginde mücadele eden İstikbal Mobilya Kayserispor, sahasında konuk ettiği Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup oldu. Sarı-Kırmızılılar aldığı mağlubiyetle 10.haftayı 10 puanda kapattı.

Stat: Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Saha

Hakemler: Mehmet Yeni Ay, Ömer Hürcan Yücel, Deniz Apaçık

İstikbal Mobilya Kayserispor U19: Doğan Alemdar, Ahmet Zekeriyya Kartal , Barış Emirhan Doğan, Ömer Memiş, Erden Tomarza, Gabriel Kalu, Lukman Tobı, Taner Gümüş, Süleyman Okçu, (Dk.58 Selahattin Seyhun), Ercan Çifçi, Ümran Zambak (Dk.43 Ömer Uzun)

Fenerbahçe U19: Abdullah Yiğiter, Uğur Kaan Yıldız, (Dk.17 Kemal Bayrak) Emir Miray Köksal, Deniz Yılmaz, Gürkan Başkan, Eyüp Akcan, Serhat Ahmetoğlu,(Dk.57 Emin Can Uysal), Emre Nasuh, Gülhan Üreyen, Muhammed Gümüşkaya, Muhammet Ömer Çakı (Dk.62 Oğuz Kaan Ünsal)

Goller: Ümran Zambak dk 34 (İstikbal Mobilya Kayserispor U19), Gülhan Üreyen dk 33 ve 44 (Fenerbahçe U19)

Sarı Kartlar: Erden Tomarza, Barış Emirhan Doğan, Ömer Memiş (İstikbal Mobilya Kayserispor U19), Muhammet Ömer Çakı, Deniz Yılmaz, Abdullah Yiğiter, Gülhan Üreyen (Fenerbahçe U19)

Kırmızı Kart: Ömer Toprak dk 73 (Fenerbahçe U19)