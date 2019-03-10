Spor Toto Elit U-19 Ligi 25.Hafta

Spor Toto Gelişim Elit U19 Liginde mücadele eden İstikbal Mobilya Kayserispor, ligin 25.
haftasında evinde oynadığı maçta Çaykur Rizespor'u 4-3 yenerek 3 puanın sahibi oldu.
Stat: Erkilet Stadı 1 Nolu Saha
Hakemler: Bilge Kaan Çakır, Harun Soyeşik, Burhan Başpınar
İ.M.Kayserispor: Mehmet Başer, Barış Emirhan Doğan, Burak Burcu, Aras Aydın, Osman Can Çötür, Süleyman Temiz, Süleyman Okçu, Hüseyin Can Taş, Taner Gümüş, Muhammed Akçiçek, Ahmet Kürşat Kılıç,
Çaykur Rizespor: Boğaçhan Kazmaz, Serhat Kurtkaya, Berkay Sandıkçı, Uluhan Alan, Emirhan Azak, Kadir Kaan Yurdukal, Sergen Bostan, Serdar Köse, Eren Karadağ, Emirhan Topçu, Furkan Cinkaya
Goller: Süleyman Okçu dk 12 (pen), Hüseyin Can Taş dk 56, Taner Gümüş dk 82 (İstikbal Mobilya Kayserispor U19) Berkay Sandıkçı dk15, Eren Karadağ dk 20, Uluhan Alan dk 41 (kendi kalesine), Emir Han Topçu dk 63 (Çaykur Rizespor U19)