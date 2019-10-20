Spor Toto Elit U19 Ligi 8.Hafta

Spor Toto Akademi Elit U19 Ligi 8.
hafta karşılaşmasında İstikbal Mobilya Kayserispor, sahasında Kasımpaşa'ya 3-2 mağlup oldu.
Stat: Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Saha
Hakemler: Mehmet Altıparmak, Furkan Ulu, Bekir Kahraman
İstikbal Mobilya Kayserispor: Doğan Alemdar, Ahmet Zekeriya Kartal, Barış Emirhan Doğan, Ömer Memiş, Sinan Ayhan, Gabriel Kalu, Süleyman Okçu, (M.Buğra İlter dk.87), Ahmet Kürşat Kılıç, Selahattin Seyhun, Ercan Çiftçi, Ümran Zambak (Lukman Tobi dk.62)
Kasımpaşa: Mehmet Enes Sarı, Emre Gürsel Hürcan (Eren Karacaoğlu dk.46), Çağtay Kurukalıp, Furkan Çetinkaya (Ömer Talha Nergiz dk.46), Taha Batuhan Güleryüz, Yılmaz Daler, Batuhan Dıraga (Oğuzhan Özcan dk.69), Emirhan Nevzat Aydın (Fikrethan dk.75), Taha Dönmez, Orhun Tırpancı (Anıl Özçelik dk.55), Ahmet Hakan Demirli
Goller: Lukman Tobi dk.65, Ercan Çiftçi dk. 82 (penaltı) (İstikbal Mobilya Kayserispor U19), Taha Dönmez dk.52, Batuhan Dıraga dk.69, Ahmet Hakan Demirli dk.88 (Kasımpaşa U19)