Spor Toto Gelişim Elit U14 Ligi 3.Grup 11.Hafta

Spor Toto Gelişim Elit U14 Ligi 3.
Grupta zirve mücadelesi veren İstikbal Mobilya Kayserispor, evinde oynadığı maçta Eskişehirspor'u 3-1 mağlup ederek zirve iddiasını sürdürdü.
Stat: Erkilet Stadı 2 Nolu Saha
Hakemler: Harun Soyeşik, Fatih Han Ayar, Ahmet Özkan
İstikbal Mobilya Kayserispor U14: Yahya Berat Alemdar, Ahmet Öztürk, Batuhan Özgan, Mehmet Kağan Yıldız, Hüseyin Aydın, Emin Burak Dursun, (Dk.62 Umut Türk), Fuat Çağkan Batır, (Dk.57 Mustafa Ata Bildik), Resul Ekrem Sakarya, (Dk.50 Ahmet Orkun Temir), Bekir Kaan Bakır, (Dk.62 Mahmuthan Polat), Arda Hasan Öğretir, Arda Kaya, (Dk.50 Berat İşkol)
Eskişehirspor U14: Mertan Yücel, Baran Ayan, Yunus Emre, Egemen Kurt, Erhan Yılmaz, Arda Baran Çubuk, Arda Görgülü, Turan, Osman Can, Yalçın Efe Candemir, Mehmet Ege Akdemir
Goller: Bekir Kaan Bakır Dk.35 ve 40, Arda Hasan Öğretir Dk.65 (İstikbal Mobilya Kayserispor U14), Yalçın Efe Candemir Dk.70 (Eskişehirspor U14)