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Spor Toto Gelişim Elit U14 Ligi

Spor Toto Gelişim Elit U14 Ligi 3.

Grup 13.hafta karşılaşmasında İstikbal Mobilya Kayserispor sahasında oynadığı maçta rakibi İttifak Holding Konyaspor'a 2-1 mağlup oldu.


Stat: Erkilet Stadı


Hakemler: Yılmaz Barkın Baygün, Resul Kural, Samet Uzun


İstikbal Mobilya Kayserispor U14: Yahya Berat Alemdar, Ahmet Öztürk, Korkmazcan Dernek, (Dk.65 Berat İçkol), Batuhan Özgan, Hüseyin Aydın, Emin Burak Dursun, (Dk.36 Zekeriya Öztaş), Faut Çağkan Batır, Resul Ekrem Sakarya, (Dk.50 Mustafa Ata Bildik), Bekir Kaan Bakır, Arda Hasan Öğretir, Arda Kaya


İttifak Holding Konyaspor U14: Haktan Kaya Demir, Sefa Karabulut, Mesutcan Nakaş, Muzaffer Utku Eriş, Efe Serdar Arı, Barış Karaçaylı, (Dk.65 Bedirhan Güneş), Turhan Orhan, (Dk.65 Efehan Devret), Muhammet Emre Avan, Azat Toprak, Ömer Sağlam, (Dk.60 Hamza Selen), Ali Yakup Akgül


Goller: Arda Hasan Öğretir Dk.8 (İstikbal Mobilya Kayserispor U14), Azat Toprak Dk.15, Bedirhan Güneş Dk.71 (İttifak Holding Konyaspor U14)


Sarı Kartlar: Ahmet Öztürk, Yahya Berat Alemdar (İstikbal Mobilya Kayserispor U14)

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