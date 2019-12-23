Spor Toto Gelişim Elit U17 Ligi 16.Hafta

Spor Toto Gelişim Elit U17 Liginde mücadele eden İstikbal Mobilya Kayserispor evinde oynadığı maçta Medipol Başakşehir'i 3-0 mağlup ederek puanını 24 yaptı.

Stat: Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Saha

Hakemler: Cemal Emre Gömeç, İzzet Samur, Serkan Yıldırım

İstikbal Mobilya Kayserispor U17: Abdulkadir Taştan, Sabahattin Semi Şahin, Fevzi Can Kelebek, Enes Koçoğlu, Zafer Sunca, Alperen Elmas, (Dk.83 Ahmet Can Kenger), Hayrullah Erkip, Halil Can Durmuş, Yunus Emre Kılınç, (Dk.85 Ahmet Kağan Malatyalı), Mehmet Eray Özbek, (Dk.90 Yakup Türkmen), Ethem Balcı

Medipol Başakşehir U17: Ege İshakoğlu, Volkan Ünlü, (Dk.70 Eren Akdemir), Ümeyir Uysal, Mehmet Aslanboğa, (Dk.81 Alp Kahveci), Bedirhan Özyurt, İlhan Yencilek, Musa Çakır, (Dk.80 Yusuf Eren Alyüz), Furkan Eren İlhan, Mustafa Yılmaz, Güney Sağır, (Dk.70 Berk Zerenman), Batuhan Arıcı, (Dk.70 Yusuf Elalmış)

Goller: Yunus Emre Kılınç Dk.57 ve 77, Mehmet Eray Özbek Dk.87 (İstikbal Mobilya Kayserispor U17)