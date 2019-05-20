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Spor Toto Gelişim Elit U17 Ligi

Spor Toto Gelişim Elit U17 Ligi 33.

haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor, Akhisarspor'u 2-1 mağlup etti ve haftayı 3 puanla kapattı.


Stat: Erkilet Stadı


Hakemler: Ömer Faruk Karaduman, Erkan Kırçıl, İzzet Samur


İstikbal Mobilya Kayserispor U17: Abdulkadir Taşdan, Recep Perişik, Muharrem Emre Tokgöz, Sinan Ayhan, Erden Tomarza, Berkay Dursun, Yiğit Yavuz Deniz, (Muammer Emre Çelik dk 53) Yunus Tarhan (Eren Kurt dk 41) Süleyman Sevinç (Berkay Kara dk 65) Semih Emir Erdoğan, Esat Can Yıldırım


Akhisarspor U17: Davut Emre Akar, Turhan Kaya, Berat Onur Pınar, Semih Görer, Yusuf Coşkun, (Serkan Çiçek dk 45) Enes Tayfun, Anıl Salih Bahçe, İbrahim Doğukan Başal, Önder Yılmaz, (Hüseyin Karakoyun dk 57), Yusuf Kanal, Salih Mert Yolalmaz


Goller: Yunus Tarhan dk 2, Sinan Ayhan dk 32 (penaltı) (İstikbal Mobilya Kayserispor U17) Salih Mert Yolalmaz dk 14 (Akhisarspor U17)


Sarı Kartlar: Semih Emir Erdoğan, Eren Kurt (İstikbal Mobilya Kayserispor U17), Semih Görer, Hüseyin Karakoyun, Enes Tayfun, Yusuf Kanal, Turhan Kaya (Akhisarspor U17)


Kırmızı Kart: Anıl Salih Bahçe dk 50 (Akhisarspor U17)

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