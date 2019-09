Spor Toto Gelişim Elit U17 Ligi

Atatürk Spor Kompleksi Dış Sahada oynanan karşılaşmayı konuk ekip Galatasaray 3-0 kazandı.

Stat: Atatürk Spor Kompleksi Dış Saha

Hakemler: Ramazan Haymana, Ahmet İnci, Mehmet Koç

İstikbal Mobilya Kayserispor U17: Abdulkadir Taştan, Sabahattin Semih Şahin (Safa Bağçı dk77), Fevzi Can Kelebek (Enes Koçoğlu dk 46), Mustafa Adıktı, Göktuğ Yayla, Ahmet Can Kenger (Alperen Elmas dk 77),Hayrullah Erkip (Kamil Beyhan dk 87),Halil can Durmuş, Yunus Emre Kılınç, Mehmet Eray Özbek, Talha Sarıaslan (Ahmet Kağan Malatyalı dk 60)

Galatasaray U17: Kerem Yusuf Ersunar, Murat Şenel, Abıl Batın Aydın, Emin Bayram, Ata Öztürk, Bartuğ Elmaz, Yusuf Erdem Gümüş (Özgür Baran Aksaka dk 75), İsmail Zehir (Veysel Can dk 80), Melih Mert Kaya, Selman Faruk Dibek (Kaan Geçim 80), Taha Aydınlı (Samet Helvacı dk 85)

Goller: Bertuğ Elmaz dk 9, Murat Şenel dk 85, Samet Helvacı dk 90 (Galatasaray U17)