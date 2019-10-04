Spor Toto Gelişim Elit U17 Ligi

haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor sahasında oynadığı maçta Osmanlıspor'u 2-1 yenerek 3 puanın sahibi oldu. Sarı-Kırmızılılar ligin 6.haftasında ise 9 Ekim'de deplasmanda İttifak Holding Konyaspor U17 takımı ile karşı karşıya gelecek.

Stat: Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Saha

Hakemler: Oğuzhan Çadır, Onur Öztal, Bekir Kahraman,

İstikbal Mobilya Kayserispor U17:Abdulkadir Taştan, Sabahattin Semih Şahin, Fevzi Can Kelebek, Enes Koçoğlu, Göktuğ Yayla, Ahmet Can Kenger, Hayrullah Erkip, Halil Can Durmuş, Yunus Emre Kılınç, Alperen Elmas, Ahmet Kağan Malatyalı

Osmanlıspor FK U17: Bayram Kılıç, Canpolat Kazcı, Umut Emre Çiçek, Mustafa Mert Orhan, Oğuzhan Efe Yılmaz, Bedirhan Ahmet Akaydın, Umut Erdem , Berşan Yağız Polat, Recep Taşbakır, Borga Çalışkan

Goller: Yunus Emre Kılınç dk 9, Göktuğ Yayla dk 25 (İstikbal Mobilya Kayserispor U17) Umut Erdem dk 32 (Osmanlıspor FK U17)