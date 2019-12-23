Spor Toto Gelişim Elit U19 Ligi 16.Hafta

Spor Toto Gelişim Elit U19 Liginde mücadele eden İstikbal Mobilya Kayserispor evinde oynadığı maçta Medipol Başakşehir’i 5-0 mağlup ederek haftalar sonra kazanmasını bildi.
Spor Toto Gelişim Elit U19 Liginde mücadele eden İstikbal Mobilya Kayserispor evinde oynadığı maçta Medipol Başakşehir'i 5-0 mağlup ederek haftalar sonra kazanmasını bildi.
Stat: Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Saha
Hakemler: Mehmet Altıparmak, İzzet Samur, Serkan Yıldırım
İstikbal Mobilya Kayserispor U19: Umut Eren Tunç, Ahmet Kürşat Kılıç, Erden Tomarza, Ömer Memiş, Sinan Ayhan, Gabriel Kalu, Taner Gümüş, Semih Emir Erdoğan, (Dk.88 Halil Furkan Sevinç), Selahattin Seyhun, (Dk.80 Furkan Şahin), Ahmet Zekeriya Kartal, (Dk.80 Yiğit Yavuz Deniz), Lukman Tobi, (Dk.70 Bora Barlas)
Medipol Başakşehir U19: Alexander Geraedts, Muhammed Emin Sarıkaya, Mehmet Berkant Sarıkaya, Mustafa Kutay Pekşen, Mert Çetin, (Dk.70 Muhammed Can Yazıcı) Nailcan Cömert, (Dk.46 Emirhan Temur ),Yunus Emre Alagöz, (Dk.46 Yunus Emre Baloğlu), Alim Can Menteşe, (Dk.60 Zeki Berkay Birkent), Muhammet Arslantaş, Emir Şenocak, Muzaffer Kahrıman, (Dk.70 Hali Can Cemali)
Goller: Lukman Tobi Dk.8, Selahattin Seyhun Dk.12, Taner Gümüş Dk.52, Ahmet Zekeriya Kartal Dk.57, Ahmet Kürşat Dk.84 (İstikbal Mobilya Kayserispor U19)