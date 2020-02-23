Spor Toto Gelişim Elit U19 Ligi 23.Hafta

haftasında Hes Kablo Kayserispor sahasında oynadığı maçta İttifak Holding Konyaspor'u Bora Barlas'ın golleri ile 2-0 mağlup ederek hanesine 3 puan yazdırdı. Sarı-Kırmızılılar aldığı bu galibiyetle puanını 24 yaptı.

Stat: Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Saha

Hakemler: Kemal Hattatioğlu, Ahmet Çıtak, Ahmet İnci

Hes Kablo Kayserispor U19: Onur Can Özdemir, Ahmet Kürşat Kılıç, Erden Tomarza, Sinan Ayhani Ömer Memiş, Ahmet Zekeriya Kartal, Bora Barlas, Hakan Çıtak, Muhammed Ali Çalışır, Selahattin Seyhun, Yiğit Yavuz Deniz

İttifak Holding Konyaspor U19: Mustafa Tekbaş, Hüseyin Aybars Tüfekci, Oğuzhan Eskiköy, Kemal Aleçakır, Hüseyin Mert Uyanıker, Mehmet Gaffar Öz, Mert Dikici, İbrahim Yıldız, Mücahit Kaya, Emir Turgut Aydınlı, Ramazan Yılmaz Gedik

Goller: Bora Barlas (dk.7 ve dk.61) (Hes Kablo Kayserispor U19)