Spor Toto Gelişim Elit U19 Ligi 25.Hafta

Spor Toto Gelişim Elit U19 Ligi 25.
haftasında Hes Kablo Kayserispor, deplasmanda oynadığı maçta Kasımpaşa ile golsüz berabere kalarak 1 puanla döndü.
Stat: Kasımpaşaspor Kemerburgaz Tesisleri
Hakemler: Miraç Burak Özdöl, Ozan Güleryüz, Mehmet Aygen
Kasımpaşa A.Ş U19: Emre Çiğdem, Eren Karacaoğlu, Emre Gürsel Hürcan, Ersin Çetin, Taha Batuhan Güleryüz, Orkun Tırpancı, (Anıl Özçelik dk.88), Ahmet Hakan Demirli, (Aykut Balcı dk.86), Yılmaz Daler, (Furkan Külekçi dk.56), Ali Göçmen, (Emirhan Nevzat Aydın dk.46),Taha Dönmez, Oğuzhan Özcan, (Ömer Talha Nergiz dk.46),
Hes Kablo Kayserispor U19: Doğn Alemdar, Sinan Ayhan, Erden Tomarza, Osman Can Çötür, Ömer Memiş, Halil Furkan Sevinç, (Erdem Acar dk.63), Bora Barlas, (Ümran Zambak dk.46), Hakan Çıtak, Süleyman Okçu, Selahattin Seyhun, Yiğit Yavuz Deniz, (Taner Gümüş dk.63)
Gol: Yok
Sarı Kartlar: Taha Batuhan Güleryüz, Orkun Tırpancı (Kasımpaşa A.Ş U19), Hakan Çıtak, Yiğit Yavuz Deniz, Erden Tomarza (Hes Kablo Kayserispor U19)