Spor Toto Gelişim Elit U19 Ligi 5.Hafta

Spor Toto Gelişim Elit U19 Ligi 5.
haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor sahasında oynadığı maçta Osmanlıspor'a 3-1 mağlup oldu ve haftayı puansız kapattı.
Stat: Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Saha
Hakemler: Cemal Emre Gömeç, Mehmet Koç, Muhammet Ülker
İstikbal Mobilya Kayserispor U19: Doğan Alemdar, Ahmet Kürşat Kılıç, Barış Emirhan Doğan, Osman Can Çötür, Erden Tomarza, Gabriel Kalu, Lukman Tobi (Ümran Zambak dk 75), Ahmet Emre Çöllü (Süleyman Okçu dk 46), Semih Emir Erdoğan (Ömer Memiş dk 61), Ercan Çiftçi, Ömer Uzun (Selahattin Seyhun dk 80)
Osmanlıspor FK U19: Kerem Vergilier, Berkay Yücesoy, Enes Eliaçık, Abdullah Enes Budak, Kerem Aydoğdu, Fahrettin Berk Karadağ, Berk Yiğit Karadağ (Enes Nalbant dk 88), Mehmet Burak Bayrak, Yiğit Kotan (Furkan Eliaçık dk 68), Görkem Can Güner (Berkay Anıl dk 78), Ali Rıza Kılıç (İlhami Sıraçhan Nas dk 88)
Goller: Ercan Çiftçi dk 62 (pen) (İstikbal Mobilya Kayserispor U19), Yiğit Kotan dk 28, Ali Rıza Kılıç dk 54, Berk Yiğit Karadağ dk 86 (Osmanlıspor FK U19)
Kırmızı Kartlar: Ercan Çiftçi dk 90+3 (İstikbal Mobilya Kayserispor U19), Abdullah Enes Budak dk 72 (Osmanlıspor FK U19)