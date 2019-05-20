Spor Toto Gelişim Elit U19 Ligi 33.
haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor sahasında oynadığı maçta Akhisarspor'u 3-0'lık net sonuçla mağlup etti.
Stat: Erkilet Stadı
Hakemler: Cemal Emre Gömeç, Ömer Hürcan Yücel,Harun Soyeşik
İstikbal Mobilya Kayserispor U19: Onurcan Özdemir, Süleyman Temiz, Barış Emirhan Doğan, Aras Aydın, Osmancan Çötür, Ercan Çiftçi (Serkan Yıldız dk 77), Taner Gümüş, Süleyman Okçu, Muhammed Akçiçek, Oktay Kuzuimam (Abdulsamet Demirel dk 50), Mehmet Turan Karamahmut (Mustafa Buğra İlter dk 77)
Akhisarspor U19: Tufan Kaya, Halil İbrahim Kuş, Kubilay Akçay, Lufti Agdanlı, Melih Egeli, Hasan Mert Avasu (Yiğitcan Alkaya dk 46), Oğuzhan Tanırverdi, Kadir Bağ, Emre Filiz (Anıl Demirtaş dk 46), Egemen Sevimli, Davut Emir Yıldız (Baran Çetin dk 51)
Goller: Aras Aydın dk 26, Taner Gümüş dk 40, Ercan Çiftçi dk 45+2 (İstikbal Mobilya Kayserispor U19)
Sarı Kartlar: Muhammed Akçiçek, Taner Gümüş, Süleyman Temiz (İstikbal Mobilya Kasyerispor U19), Egemen Sevimli, Oğuzhan Tanrıverdi (Akhisarspor U19)