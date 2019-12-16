İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Spor Toto Gelişim Elit U19 Ligi

Spor Toto Gelişim Elit U19 Liginde mücadele eden İstikbal Mobilya Kayserispor, ligin 15.

haftasında deplasmanda oynadığı maçta Bursaspor'u 3-1 mağlup oldu ve haftayı puansız kapattı. Sarı-Kırmızılılar aldığı mağlubiyetle 12 puanda kaldı.


Stat: Vakıfköy Tesisleri / Bursa


Hakemler: Alperen Patan, Ahmet Dilek, Hakan Yılmaz


Bursaspor U19: Deniz Aydın, İbrahim Turan, Batuhan Toygar, Murat Karadeniz, Ertuğrul Kurtuluş, Ozan İsmail Koç, Mustafa Çalışkan, (Dk.76 Tolga Çakıcı), Berk Akgönül, (Dk.65 Zeynullah Türkay), Berat Altındiş, (Dk.46 Mustafa Uysal) Batuhan Kör, Tayfun Bebek (Dk.87 Emirhan Taşyaran)


İstikbal Mobilya Kayserispor U19: Umut Eren Tunç, Ahmet Kürşat Kılıç, Ahmet Emre Çöllü, Ömer Memiş, Erden Tomarza, Gabriel Kalu, Semih Emir Erdoğan, (Dk.75 Yiğit Yavuz Deniz), Furkan Şahin, Dk.60 Enes Koçoğlu), Lukman Tobi, Ahmet Zekeriyya Kartal, Süleyman Okçu, (Dk.85 Mustafa Buğra İlter)


Goller: Batuhan Kör Dk.41 ve 65, İbrahim Turan Dk.46 (Bursaspor U19), Gabriel Kalu Dk.42 (İstikbal Mobilya Kayserispor U19)


Sarı Kartlar: Deniz Aydın, Mustafa Uysal, Ertuğrul Kurtuluş, Ozan İsmail Koç (Bursaspor U19), Süleyman Okçu, Furkan Şahin (İstikbal Mobilya Kayserispor U19)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.