Spor Toto Gelişim U17 Ligi

Spor Toto Gelişim U-17 Ligi 27.
Haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor sahasında oynadığı maçta Demir Grup Sivasspor'u Yiğit Yavuz Deniz'in golleri ile 2-0 yenerek 3 puanın sahibi oldu.
Stat: Erkilet Stadı 1 Nolu Saha
Hakemler: Ahmet Sinan Berköz, Mustafa Kalaycı, İzzet Samur
İ.M.Kayserispor U17: Onur Can Özdemir, Recep Perişik, Ahmet Emre Çöllü, Sinan Ayhan, Erden Tomarza, Eren Kurt, Yiğit Yavuz Denizx, Semih Emir Erdoğan, Berkay Kara, Cihan Tokmak, Muammer Emre Çelik
D.G.Sivasspor U17: Can Doğan Kan, Erdem Arıç, Türker Hacıoğlu, Fırat Çağlar Polat, Smet Almalı, Murat İnce, Bahtiyar Mehmet Demirhan, Recep Tayyip Torunx, Arda Keser, Samet Kılıçkaya, Muhammed Ali Çalışır
Goller: Yiğit Yavuz Deniz dk.7.56 (İstikbal Mobilya Kayserispor U-17)