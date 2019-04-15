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Spor Toto Gelişim U17 Ligi:

Spor Toto Gelişim U17 Ligi 28.

haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 2-1 yenerek üst üste ikinci galibiyetini aldı.



Stat: Altındağ Örnek Stadı


Hakemler: Melek Dakan, Orhun Aydın Duran, Sabri Emre Tekin


MKE Ankaragücü U17: Kerem Yıldırım, Emrullah Çelenk, Anıl Dikmen, Abdurrahman Karakaya, Hüseyin Berke Toskar, Serhat Çam, Mert Göktaş (dk. 62 Alperen Yazar), Abdurrahman Özenç, Ümit Kurt (dk. 50 Soner Çiçek), Mehmet Ali Akın (dk. 40 Harun Altunkaya), Burak Özdemir


İ.M.Kayserispor U17: Onur Can Özdemir, Recep Perişik (dk. 50 Yunus Tarhan), Ahmet Emre Çöllü, Sinan Ayhan, Erden Tomarza, Abdullatif Mat, Yiğit Yavuz Deniz (dk 62 Hasan Orhan) Eren Kurt, Berkay Kara (dk 52 Buğra Kara), Semih Emir Erdoğan, Muammer Emre Çelik


Goller: Burak Özdemir (dk. 6) (MKE Ankaragücü U17), Abdullatif Mat (dk. 39), Muammer Emre Çelik (dk. 60) (İstikbal Mobilya Kayserispor U17)

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