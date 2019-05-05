Spor Toto Gelişim U17 Ligi

Spor Toto Gelişim Ligi U17’da mücadele eden İstikbal Mobilya Kayserispor ligin 31.
Spor Toto Gelişim Ligi U17'da mücadele eden İstikbal Mobilya Kayserispor ligin 31.haftasında sahasında oynadığı maçta Trabzonspor ile 2-2 berabere kalarak haftayı 1 puanla kapattı.
Stat: Erkilet Stadı
Hakemler: Özgür Gök, Ömer Hürcan Yücel, Onur Öztal
İstikbal Mobilya Kayserispor U17: Onurcan Özdemir, Recep Perişik, Muharrem Emre Tokgöz, Erden Tomarza, Sinan Ayhan, Hasan Orhan, Yiğit Yavuz Deniz, Berkay Dursun, Berkay Kara, Semih Emir Erdoğan, Muammer Emre Çelik
Trabzonspor U17: Adem Enes İbrahimağaoğlu, Yiğit Eyüpoğlu, Recep Kara, Ümit Bayraktar, Furkan Can Erbaşaran, Kaan Korkmaz, İsmail Koç, Mustafa Köroğlu, Muhammet Akpınar, M.Emin Birşen, Batuhan Yılmaz
Goller: Berkay Kara dk 26, Sinan Ayhan dk 80+3 (İstikbal Mobilya Kayserispor U17) Kaan Korkmaz dk 34, İsmail Koç dk 80+2 (Trabzonspor U17)