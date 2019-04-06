Spor Toto Gelişim U19 Ligi

Spor Toto Gelişim U-19 Ligi 27.
Haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor sahasında oynadığı maçta Demir Grup Sivasspor'u 3-0 yenerek haftayı galibiyetle kapattı.
Stat: Erkilet Stadı 1 Nolu Saha
Hakemler: Bilge Kaan Çakır, Mehmet Altıparmak, Berkan Özkoçak
İ.M.Kayserispor U19: Berke Kaya, Barış Emirhan Doğan, Burak Burcu, Aras Aydın, Osman Çötür, Ercan Çiftçi, Taner Gümüş, Süleyman Okçu, Muhammed Akçiçek, Mehmet Turan Karamahmut, Hüseyin Can Taş
D.G.Sivasspor U19: Muhammet Can Tuncer, Eren ÇEtindere, Mikail Balkaya, Mehmet Kartal, Mustafa Çay, Özkan Yiğiter, Kubilay Eren Şahin, Mert Canbolat, Halil Güzel, Safa Gundak, Çağrı Karabey
Goller: Ercan Çiftçi dk 65, Taner Gümüş dk 79, Muhammed Akçiçek dk 90 (İstikbal Mobilya Kayserispor U-19)