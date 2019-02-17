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Spor Toto Süper Lig: İM Kayserispor: 1 - Göztepe: 0 (İlk yarı)

İstikbal Mobilya Kayserispor, Spor Toto Süper Lig’in 22.

İstikbal Mobilya Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 22. hafta maçında sahasında Göztepe ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


7. dakikada Chery'nin kullandığı serbest vuruşta kaleci Beto topu güçlükle kornere çeldi.


11. dakikada, Deniz'in hatalı pası ile sağ kanattan atağa kalkan Gassama'nın ortasında ceza sahası içinde müsait pozisyonda Castro topu iyi kontrol edemeyince, defans meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.


14. dakikada Atila'nın sol kanattan hızlı geliştirdiği atakta topu ters bir pas ile sağ taraftaki Deniz ile buluşturdu. Deniz Türüç arka direğe iyi bir orta yaptı. Bu topa iyi yükselen Chery, düzgün bir kafa vuruşu ile topu ağlara gönderdi: 1-0


25. dakikada sol kanattan gelişen Kayserispor atağında Atila şık hareketlerle ceza sahasına girdi. Ortaya çevirdiği topta Kravets'in vuruşunda top yine Atila'nın önünde kaldı ancak pozisyon için ofsayt bayrağı kalktı.


39. dakikada Gouffran'ın kullandığı serbest vuruşta defans oyuncularının arasından iyi yükselen Alparslan'ın kafa vuruşunda topu Lung güçlükle kornere çeldi.



Stat: Kadir Has


Hakemler: Serkan Tokat, Erdem Bayık, Serkan Çimen


İstikbal Mobilya Kayserispor: Lung, Lopes, Atila Turan, Kana Bıyık, Sapunaru, Şamil Çinaz, Bernard Mensah, Deniz, Chery, Kravets, Umut


Yedekler: Muammer, Levent Gülen, Hasan Hüseyin, Emre Demir, Varela, Hakan Çıtak, Berkant, Mert


Teknik Direktör: Hikmet Karaman


Göztepe: Beto, Gassama, Reis, Titi, Lumor, Poko, Alparslan, Gouffran, Castro, Deniz Kadah, Halil Akbunar


Yedekler: Mehmet Göktuğ, Eren Bilen, Martins De Araujo, Berkan, Erol Hakan, Tayfun, Yalçın, Elesa, Jerome, Ghilas


Teknik Direktör: Kemal Özdeş


Gol: Chery (dk. 14) (İstikbal Mobilya Kayserispor)


Sarı kartlar: Şamil Çinaz (İM Kayserispor), Alparslan (Göztepe)

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