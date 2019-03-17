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Spor Toto Süper Lig: İM Kayserispor: 1 - Medipol Başakşehir: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 26.

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor, evinde, lider Medipol Başakşehir'i konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı Kayserispor'un 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


3. dakikada sağ kanatta Varela ile başlayan atakta Lopes ceza sahası içine gönderdi. Umut Bulut'un kafa ile indirdiği topa ceza yayı üzerinden Şamil'in sert şutu az farkla üstten auta gitti.


8. dakikada Başakşehir'in sağ kanattan Visca ile kullandığı köşe vuruşunda top ceza sahası içinde Kudriashov'un önünde kaldı. Kudriashov'un yaptığı sert vuruşta topu önce Lung çeldi. Ardından üst direğe çarpan meşin yuvarlak dışarı çıktı.


21. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda topa iyi yükselen Kravets'in kafa vuruşu direğe çarptı ve Mert'in müdahalesi ile top çizgide kaldı. Şamil'in çizgide dokunduğu top ağlara gitti. Maçın hakemi ilk olarak pozisyon için faul kararı verdi. Ardından VAR'a giden Yaşar Kemal Uğurlu golü geçerli saydı: 1-0


35. dakikada sağ taraftan Visca'nın kullandığı köşe vuruşunda topa iyi yükselen Arda Turan'ın kafa vuruşunu kaleci Lung güçlükle dışarı çeldi.


44. dakikada Visca'nın pası ile çaprazda kaleci ile karşı karşıya kalan İrfan, topa vurmakta geç kalınca Levent araya girdi ve tehlikeyi engelledi.


45. dakikada topla ceza sahasına giren Visca iki kişiyi geçtikten sonra sağ çaprazda Lung ile karşı karşıya kaldı. Visca'nın vuruşunda Lung'a çarpan topu Umut Bulut çizgiden uzaklaştırdı.



Stat: Kadir Has


Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Mustafa Emre Eyisoy, Mustafa Sönmez


İstikbal Mobilya Kayserispor: Lung, Lopes, Kana Bıyık (Levent dk. 37), Sapunaru, Kucher, Şamil, Umut, Hasan Hüseyin, Chery, Varela, Kravets


Yedekler: Muammer,Asamoah Gyan, Emre Demir, Nurettin, Hakan, Berkant, Mert, Atila Turan


Teknik Direktör: Hikmet Karaman


Medipol Başakşehir: Mert, Attamah, Mahmut, Caiçara, Kudriashov, Gökhan, Visca, Mossoro, Arda Turan, İrfan Can, Robinho


Yedekler: Volkan Babacan, Adebayor , Napoleoni, Soner, Jojic, Uğur Uçar, Elia, Alparslan, Mustafa Kutay


Teknik Direktör: Abdullah Avcı


Gol: Şamil (dk. 24) (İ.M. Kayserispor)

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