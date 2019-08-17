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Spor Toto Süper Lig: İstikbal Mobilya Kayserispor: 0 - Alanyaspor: 1 (Maç Sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in ilk haftasında oynanan İstikbal Mobilya Kayserispor-Alanyaspor karşılaşmasında gülen taraf 1-0’lık skorla deplasman ekibi Alanyaspor oldu.

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında oynanan İstikbal Mobilya Kayserispor-Alanyaspor karşılaşmasında gülen taraf 1-0'lık skorla deplasman ekibi Alanyaspor oldu.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


61. dakikada Ceyhun'un pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Fernandes'in vuruşunda top kaleci İsmail'de kaldı.


79. dakikada sol kanattan yapılan ortada Kayserispor defansı topu uzaklaştırdı. Ceza sahası çizgisi üzerinde topu önünde bulan Salih'in vuruşunda top kaleci İsmail'de kaldı.


85. dakikada Djalma'nın ara pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Cisse'nin vuruşunda kaleci İsmail topu kornere çeldi.


86. dakikada Djalma'nın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda arka direkte topa dokunan Cisse, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1


90. dakikada kaleci İsmail'in uzun topuyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Henrique'nin sert şutunda kaleci Marafona topu kornere çeldi. Kullanılan korner sonrası Henrique'nin ağlara giden golü 'VAR' değerlendirmesi sonucu iptal edildi.



Stat: Kadir Has


Hakemler: Tugay Numanoğlu, Mustafa Sönmez, Salih Mazlum


İstikbal Mobilya Kayserispor: İsmail, Abdennour, Poulain, Umut, Henrique, Lopes, Atilla, Alpay ? (Ziya dk. 6) (Bilal dk. 78 ), Djedje, Rienstra (Emre dk. 89 ?), Mensah


Yedekler: Doğan, Ramazan, Nurettin, Aksel, Sakıb, Mert, Yasir


Teknik Direktör: Hikmet Karaman


Alanyaspor: Marafona, Ceyhun (Salih dk. 79), Efecan (Bammou dk. 90 ?), Cisse, Fernandes (Djalma dk. 70), Bakasetas, Nsakala, Welinton, Fuertes, Siopis, Caulker


Yedekler: Haydar, Kaan, Hasan, Onur, Tzavellas, Tayfur, Taha


Teknik Direktör: Erol Bulut


Gol: Cisse (dk. 86) (Alanyaspor)


Sarı kartlar: Atilla, Abdennour, Henrique, Mensah (İstikbal Mobilya Kayserispor), Cisse (Alanyaspor)

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