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Spor Toto Süper Lig: İstikbal Mobilya Kayserispor: 0 - BB Erzurumspor: 2 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 34.

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor ile karşılaşan BB Erzurumspor, sahadan 2-0 galip ayrıldı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


54. dakikada gelişen atakta Tshabala'nın pasında topla buluşan Sunu'nun sol çaprazdan yaptığı vuruşta Lung topu kornere çeldi.


58. dakikada Chery'nin ortası defanstan dönerken topu önünde bulan Varela'nın sert şutu Sehiç'in kucağında kaldı.


63. dakikada rakip sahadan gelen uzun topu ceza sahası dışında eli ile kesen Kaleci Lung kırmızı kartla oyun dışında kaldı.


72. dakikada sol taraftan Deniz'in kullandığı korner vuruşunda topa iyi yükselen Gyan'ın sert kafa vuruşu Kaleci Sehiç'te kaldı.


79. dakikada şık hareketler ile ceza sahasına giren Emrah'ın Kaleci Muammer ile karşı karşıya yaptığı vuruş direğin dibinden auta gitti.


89. dakikada Tshabala'nın yaklaşık 30 metreden vurduğu sert şutu Muammer parmaklarını ucuyla kornere çeldi.



Stat: Kadir Has


Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşçıoğlu, Süleyman Özay


İstikbal Mobilya Kayserispor: Lung, Tiago Lopes, Levent Gülen, Sapunaru, Kucher, Mert (Varela dk. 46), Hasan Hüseyin, Mensah (Gyan dk. 46), Chery, Deniz Türüç, Kravets (Muammer dk. 64)


Yedekler: Umut, Emre Demir, Nurettin, Hakan


AdemTeknik Direktör: Hikmet Karaman


Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Sehiç, Tolga,Kanstrup,Lokman, Leo, Taylan (Safa dk. 81), Tshabala, Sunu, Eduok (Samed dk. 87 ?), Emrah, Opseth (Serkan Kurtuluş dk. 60)


Yedekler: Hakan, Rashad, Kone, Munsy


Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu


Goller: Taylan (dk. 12), Sunu (dk. 43) (BB Erzurumspor)


Kırmızı kart: Lung (dk. 63) (İ.M.Kayserispor)

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