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Spor Toto Süper Lig: İstikbal Mobilya Kayserispor: 0 - Beşiktaş: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 24.

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor, sahasında Beşiktaş ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.



Maçtan Dakikalar (İlk yarı)


13. dakikada Adriano'nun arka direğe ortasında topla buluşan Burak'ın sert vuruşunda kaleci Lung, meşin yuvarlağın filelere gitmesine izin vermedi.


23. dakikada Lopes'in sağ kanattan ceza sahası içerisine çıkardığı topla kaleci ile karşı karşıya kalan Varela, yakın mesafeden meşin yuvarlağı auta attı.


38. dakikada kullanılan köşe vuruşunda ön direkte bulunan Güven'in kafayla arkaya aşırdığı topu Atiba, düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi. 0-1


45. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Hüseyin'in sert vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Karius'un kucağında kaldı.



Stat: Kadir Has


Hakemler: Suat Arslanboğa, Serkan Ok, İsmail Şencan


İstikbal Mobilya Kayserispor: Lung, Lopes, Şamil, Umut, Deniz, Kravets, Varela, Sapunaru, Mensah (Hüseyin dk. 34), Kucher, Kana Bıyık


Yedekler: Muammer, Gyan, Levent, Nurettin, Hakan, Berkant, Mert


Teknik Direktör: Hikmet Karaman


Beşiktaş: Karius, Adriano, Medel, Vida, Caner, Atiba, Dorukhan, Ljajic, Güven, Quaresma, Burak Yılmaz


Yedekler: Utku, Ersin, Roco, Mirin, Rıdvan, Oğuzhan, Lens, Mustafa Pektemek, Muhayer, Larin


Sarı kartlar: Kucher (Kayserispor), Dorukhan (Beşiktaş)


Gol: Atiba (dk. 38) (Beşiktaş)

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