İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Spor Toto Süper Lig: İstikbal Mobilya Kayserispor: 0 - Fenerbahçe: 0 (İlk yarı)

İstikbal Mobilya Kayserispor, Süper Toto Süper Lig’in 21.

İstikbal Mobilya Kayserispor, Süper Toto Süper Lig'in 21. hafta açılış maçında sahasında Fenerbahçe ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlandı.


Bu maçta Fenerbahçe'nin yeni transferi Serdar Aziz ilk defa forma giyerken, Tolgay Aslan ise ilk defa ilk on birde sahaya ayak bastı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


9. dakikada Kayserispor atağında Lopes, yaklaşık 40 metre sürerek getirdiği topla ceza sahasına girdi. Ortaya çevirdiği top Volkan'ın elinde kaldı.


20. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına Mehmet Ekici geçti. Ekici'nin vuruşu barajı geçerken kaleci topu iki hamlede kontrol etti.


31. dakikada sağ kanattan gelişen Fenerbahçe atağında Dirar topu ceza sahası içerisine gönderdi. Soldado'dan önce müdahale eden Kayserispor defansı topu kornere gönderdi.


45+2. dakikada gelişen Kayserispor atağında Kucher'e sert bir müdahalede bulunan Soldado, kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.



Stat: Kadir Has


Hakemler: Alper Ulusoy, Mustafa Emre Eyisoy, Volkan Ahmet Narinç


İstikbal Mobilya Kayserispor: Lung, Lopes, Sapunaru, Kana Bıyık, Kucher, Bernard Mensah,Şamil Çinaz, Deniz, Chery, Kravets, Umut


Yedekler: Muammer, Hasan Hüseyin, Emre Demir, Varela, Hakan Çıtak, Berkan, Mert, Atila Turan


Teknik Direktör: Hikmet Karaman


Fenerbahçe: Volkan, Isla, Neustadter, Hasan Ali, Serdar Aziz, Mehmet Ekici, Nebil Dirar, Tolgay Aslan, Ayew, Jailson, Soldado


Yedekler: Harun, İsmail Köybaşı, Alper, Moses, Ferdi, Miha Zajc, Frey, Valbuena, Slimani, Eljif Elmas


Teknik Direktör: Ersun Yanal


Kırmızı kart: Soldado (dk. 45+2) (Fenerbahçe)


Sarı kartlar: Tolgay Arslan, Isla (Fenerbahçe)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.