Spor Toto Süper Lig: İstikbal Mobilya Kayserispor: 0 - Fenerbahçe: 0 (İlk yarı)

İstikbal Mobilya Kayserispor, Süper Toto Süper Lig'in 21. hafta açılış maçında sahasında Fenerbahçe ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlandı.

Bu maçta Fenerbahçe'nin yeni transferi Serdar Aziz ilk defa forma giyerken, Tolgay Aslan ise ilk defa ilk on birde sahaya ayak bastı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

9. dakikada Kayserispor atağında Lopes, yaklaşık 40 metre sürerek getirdiği topla ceza sahasına girdi. Ortaya çevirdiği top Volkan'ın elinde kaldı.

20. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına Mehmet Ekici geçti. Ekici'nin vuruşu barajı geçerken kaleci topu iki hamlede kontrol etti.

31. dakikada sağ kanattan gelişen Fenerbahçe atağında Dirar topu ceza sahası içerisine gönderdi. Soldado'dan önce müdahale eden Kayserispor defansı topu kornere gönderdi.

45+2. dakikada gelişen Kayserispor atağında Kucher'e sert bir müdahalede bulunan Soldado, kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.

Stat: Kadir Has

Hakemler: Alper Ulusoy, Mustafa Emre Eyisoy, Volkan Ahmet Narinç

İstikbal Mobilya Kayserispor: Lung, Lopes, Sapunaru, Kana Bıyık, Kucher, Bernard Mensah,Şamil Çinaz, Deniz, Chery, Kravets, Umut

Yedekler: Muammer, Hasan Hüseyin, Emre Demir, Varela, Hakan Çıtak, Berkan, Mert, Atila Turan

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Fenerbahçe: Volkan, Isla, Neustadter, Hasan Ali, Serdar Aziz, Mehmet Ekici, Nebil Dirar, Tolgay Aslan, Ayew, Jailson, Soldado

Yedekler: Harun, İsmail Köybaşı, Alper, Moses, Ferdi, Miha Zajc, Frey, Valbuena, Slimani, Eljif Elmas

Teknik Direktör: Ersun Yanal

Kırmızı kart: Soldado (dk. 45+2) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Tolgay Arslan, Isla (Fenerbahçe)