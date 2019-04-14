Spor Toto Süper Lig: İstikbal Mobilya Kayserispor: 0 - MKE Ankaragücü: 0 (İlk yarı)

İstikbal Mobilya Kayserispor, Spor Toto Süper Lig’in 28.
İstikbal Mobilya Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında MKE Ankaragücü'nü konuk ediyor. Maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
10. dakikada Sadaev ile gelişen atakta sol çaprazdan ceza sahasına giren Moulin kaleci ile karşı karşıya kaldı. Ortaya çevirdiği topu son anda Sapunaru uzaklaştırdı.
17. dakikada defanstan gelen topu iyi kontrol eden Chery'nin yaklaşık 35 metreden sert şutunu kaleci Altay direk dibinden güçlükle kornere çeldi.
26. dakikada sol kanattan Sacko'nun ortasına iyi yükselen Boyd'un kafa vuruşu kaleci Lung'da kaldı.
29. dakikada Sadaev'in defansın attığı pasla buluşan Pinto'nun kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda meşin yuvarlak auta gitti.
43. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Kitsiou'nun şutu önce defansa çarptı, ardından da kaleci Lung kornere çeldi.
Stat: Kadir Has
Hakemler: Halis Özkahya, Alpaslan Dedeş, Aleks Taşçıoğlu
İstikbal Mobilya Kayserispor: Lung, Levent, Kana Bıyık, Sapunaru, Kucher, Şamil, Umut, Hasan Hüseyin, Chery, Varela, Deniz Türüç
Yedekler: Muammer, Bilal, Kravets, Emre Demir, Nurettin, Hakan, Adem, Mert
Teknik Direktör: Hikmet Karaman
MKE Ankaragücü: Altay, Kitsiou, Ante Kulusic, Pazdan, Pinto, Sedat Ağçay, Djedje, Dominic Boyd, Sacko, Moulin, Sadaev
Yedekler: Korcan, Alihan, Kaan, Cebrail, Mahmut, Mehmet Sak, Moke Abro, Scarione, İlhan Parlak, Aydın
Teknik Direktör: Mustafa Kaplan