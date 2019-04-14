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Spor Toto Süper Lig: İstikbal Mobilya Kayserispor: 0 - MKE Ankaragücü: 2 (Maç sonucu)

İstikbal Mobilya Kayserispor , Spor Toto Süper Lig’in 28.

İstikbal Mobilya Kayserispor , Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Kadir Has Stadı'nda MKE Ankaragücü'nü ağırladı. Konuk ekip mücadeleden 2-0 galip ayrıldı. Bu sonuçla sarı-lacivertli ekip puanını 35'e yükseltirken, sarı-kırmızılı ekip ise 36 puanda kaldı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


60. dakikada sol çaprazdan Deniz'in kullandığı serbest vuruşta köşeye giden topu kaleci Altay güçlükle çeldi.


64. dakikada sol taraftan kullanılan kornerde ön direkte yakın mesafeden sert bir kafa vuruşu yapan Sedat Kaleci Lung'u geçemedi.


74. dakikada sağ taraftan Moulin'in arka direğe yaptığı ortada boş pozisyonda kafayı vuran Kulusic topu dışarı gönderdi.


77. dakikada Kitsiu'nun ceza sahasına gönderdiği topta defans ile kaleci arasına giren Boyd şık bir vuruş ile topu Lung'un üzerinden ağlarla buluşturdu. 0-1


90+4. dakikada kendi sahasından aldığı topu rakip sahaya taşıyan Sacko'nun kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutu Lung'dan döndü.


90+5. dakikada sol kanattan Aydın'ın pasında kale önünde bomboş durumdaki İlhan topu boş filelere yolladı. 0-2



Stat: Kadir Has


Hakemler: Halis Özkahya, Alpaslan Dedeş, Aleks Taşçıoğlu


İstikbal Mobilya Kayserispor: Lung, Levent, Kana Bıyık, Sapunaru, Kucher (Kravets dk. 63), Şamil (Mert dk. 72), Umut, Hasan Hüseyin, Chery, Varela (Bilal dk. 81 ?), Deniz Türüç


Yedekler: Muammer,Emre Demir, Nurettin, Hakan, Adem


Teknik Direktör: Hikmet Karaman


MKE Ankaragücü: Altay, Kitsiou, Ante Kulusic, Pazdan, Pinto, Sedat Ağçay (Moke Abro dk. 72), Djedje, Dominic Boyd, Sacko, Moulin (Aydın dk. 81 ?), Sadaev (İlhan Parlak dk. 53)


Yedekler: Korcan, Alihan, Kaan, Cebrail, Mahmut, Mehmet Sak, Scarione


Teknik Direktör: Mustafa Kaplan


Goller: Boyd (dk. 77), İlhan (dk. 90+5) (MKE Ankaragücü)


Sarı kart: Kitsiou (Ankaragücü)

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