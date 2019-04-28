Spor Toto Süper Lig: İstikbal Mobilya Kayserispor: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor, evinde Aytemiz Alanyaspor'u konuk etti. Kadir Has Stadı'nda oynanan maç ilk yarıda atılan goller ile 1-1 eşitlikle tamamlandı. Bu skor ile İstikbal Mobilya Kayserispor puanını 37'ye çıkartırken, Aytemiz Alanyaspor ise 42 puana yükseldi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

53. dakikada Aytemiz Alanyaspor'un gelişen organize atağında Cenk Ahmet'in ortasına müsait durumda kafa vuruşu yapan Ozan Tufan topu auta gönderdi.

60. dakikada Atila-Varela ikilisinin geliştirdiği atakta ceza sahasında topla buluşan Deniz'in sert vuruşu defanstan döndü.

76. dakikada defanstan aldığı topla ceza sahasına yaklaşan Kravets, sağ çaprazdan çok sert vurdu. Yerden gelen topu Haydar güçlükle kontrol etti.

83. dakikada ani gelişen ev sahibi takım atağında Varela'nın soldan ortasında Deniz müsait pozisyonda istediği gibi vuramayınca top Kaleci Haydar'da kaldı.

86. dakikada hızlı gelişen Alanyaspor atağında Efecan'ın ortasına şık bir vuruş yapan Papiss Cisse'nin topu Lung'da kaldı.

Stat: Kadir Has

Hakemler: Koray Gençerler, İbrahim Çağlar Uyarcan, Volkan Ahmet Narinç

İstikbal Mobilya Kayserispor: Lung, Levent Gülen, Kana Bıyık, Sapunaru, Atila Turan, Kucher, Hasan Hüseyin, Varela (Bilal dk. 90+3 ?) , Chery, Deniz Türüç, Kravets

Yedekler: Muammer, Gyan, Emre Demir, Nurettin, Hakan, Adem, Ercan, Mert

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Aytemiz Alanyaspor: Haydar, Cenk Ahmet, Nsacala, Welinton, Caulker, Ozan Tufan, Efecan (Hasan dk. 90+3 ?), Sackey, Papiss Cisse, Villafanes (Ceyhun dk. 82), Djalma Campos (Fernandes dk. 71)

Yedekler: Ufuk, Carneiro, Emre, Taha, Josef Sural

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Goller: Varela (dk. 9) (İ.M.Kayserispor), Caulker (dk. 23) (A.Alanyaspor)

Sarı Kartlar: Kana Bıyık, Hasan Hüseyin (İ.M.Kayserispor), Sackey, Papiss Cisse, Djalma Campos (A.Alanyaspor)