Spor Toto Süper Lig: İstikbal Mobilya Kayserispor: 1 - BB Erzurumspor: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 34.
Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor, evinde BB Erzurumspor'u konuk etti. Kadir Has Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısı konuk takımın 2-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
12. dakikada Kayserispor atağa çıkarken Lopes'e baskı yapan Tsahaba topu kaptı. Bu oyuncunun pası ile hareketlenen Taylan şık hareketler ile ceza sahasına girdi Taylan'ın üç oyuncuyu geçtikten sonra yerden vurduğu top ağlarla buluştu. 0-1
18. dakikada Mensah'ın uzun pası ile hareketlenen Chery kaleci ile karşı karşıya kaldı. Chery'ni yerden vurşu direğe çarparak Kravets'in önünde kaldı. Kravets'in ayağı kayınca topu boş kaleye gönderemedi ve Kaleci Sehiç topa hakim oldu.
24. dakikada savunmadan Sapunaru'nun uzun topuna hareketkenen Chery ile topun arasına zamanında giren Sehiç önemli bir atağı sonlandırdı.
27. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Chery'n kalecinin soluna vurduğu topu Sehiç şık bir hareketle kornere çeldi.
37. dakikada defansın arkasına attığı topla hareketlenen Emrah'ın bu topuna hareketlenen Kaleci Lung tehlikeyi ayakları ile önledi.
40. dakikada uzun topu iyi kontrol eden Kravets, sol çaprazda Mert'i gördü. Bu oyuncunun yerden sert vuruşunu Kaleci Şehiç güçlükle çeldi.
43. dakikada kendi sahasında kaptığı topla hareketlenen Taylan ceza sahasına gişrerken müsait pozisyondaki Sunu'yu gördü. Bu oyuncunun yerden yaptığı sert vuruş ağlarla buluştu. 0-2
Stat: Kadir Has
Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşçıoğlu, Süleyman Özay
İstikbal Mobilya Kayserispor: Lung, Tiago Lopes, Levent Gülen, Sapunaru, Kucher, Mert, Hasan Hüseyin, Mensah, Chery, Deniz Türüç, Kravets
Yedekler: Muammer, Gyan, Umut, Emre Demir, Nurettin, Varela, Hakan, Adem
Teknik Direktör: Hikmet Karaman
Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Sehiç, Tolga, Kanstrup, Lokman, Leo, Taylan, Tshabala ,Sunu Eduok, Emrah, Opseth
Yedekler: Hakan, Safa, Samed, Rashad, Kone, Munsy, Serkan
Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu
Goller: Taylan (dk. 12), Sunu (dk. 43) (BB Erzurumspor)