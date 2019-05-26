Spor Toto Süper Lig: İstikbal Mobilya Kayserispor: 1 - BB Erzurumspor: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor, evinde BB Erzurumspor'u konuk etti. Kadir Has Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısı konuk takımın 2-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

12. dakikada Kayserispor atağa çıkarken Lopes'e baskı yapan Tsahaba topu kaptı. Bu oyuncunun pası ile hareketlenen Taylan şık hareketler ile ceza sahasına girdi Taylan'ın üç oyuncuyu geçtikten sonra yerden vurduğu top ağlarla buluştu. 0-1

18. dakikada Mensah'ın uzun pası ile hareketlenen Chery kaleci ile karşı karşıya kaldı. Chery'ni yerden vurşu direğe çarparak Kravets'in önünde kaldı. Kravets'in ayağı kayınca topu boş kaleye gönderemedi ve Kaleci Sehiç topa hakim oldu.

24. dakikada savunmadan Sapunaru'nun uzun topuna hareketkenen Chery ile topun arasına zamanında giren Sehiç önemli bir atağı sonlandırdı.

27. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Chery'n kalecinin soluna vurduğu topu Sehiç şık bir hareketle kornere çeldi.

37. dakikada defansın arkasına attığı topla hareketlenen Emrah'ın bu topuna hareketlenen Kaleci Lung tehlikeyi ayakları ile önledi.

40. dakikada uzun topu iyi kontrol eden Kravets, sol çaprazda Mert'i gördü. Bu oyuncunun yerden sert vuruşunu Kaleci Şehiç güçlükle çeldi.

43. dakikada kendi sahasında kaptığı topla hareketlenen Taylan ceza sahasına gişrerken müsait pozisyondaki Sunu'yu gördü. Bu oyuncunun yerden yaptığı sert vuruş ağlarla buluştu. 0-2

Stat: Kadir Has

Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşçıoğlu, Süleyman Özay

İstikbal Mobilya Kayserispor: Lung, Tiago Lopes, Levent Gülen, Sapunaru, Kucher, Mert, Hasan Hüseyin, Mensah, Chery, Deniz Türüç, Kravets

Yedekler: Muammer, Gyan, Umut, Emre Demir, Nurettin, Varela, Hakan, Adem

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Sehiç, Tolga, Kanstrup, Lokman, Leo, Taylan, Tshabala ,Sunu Eduok, Emrah, Opseth

Yedekler: Hakan, Safa, Samed, Rashad, Kone, Munsy, Serkan

Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu

Goller: Taylan (dk. 12), Sunu (dk. 43) (BB Erzurumspor)