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Spor Toto Süper Lig: İstikbal Mobilya Kayserispor: 1 - Bursaspor: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 19.

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor, sahasında Bursaspor ile 1-1 berabere kaldı.



Maçtan Dakikalar (İkinci Yarı)


48. dakikada ceza sahasına gelen ortada Umut'un indirdiği topla buluşan Sapunaru, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1


55. dakikada Mensah ile Tunay arasındaki mücadeleyi VAR'da inceleyen hakem Yaşar Kemal Uğurlu, Mensah'a kırmızı kart göstererek oyun dışı bıraktı.


90. dakikada defansın uzaklaştıramadığı topu önünde bulan Ertuğrul'un ceza sahası içerisinde yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.


90. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Yusuf'un sert şutunda kaleci Lung topu kornere çeldi.



Stat: Kadir Has


Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Esat Sancaktar, Serkan Çimen


İstikbal Mobilya Kayserispor: Lung, Lopes, Umut, Deniz (Levent dk. 90 ?), Kravets (Hasan dk. 59), Varela (Kucher dk. 73), Chery, Sapunaru, Mensah, Kana, Atilla


Yedekler: Muammer, Emre, Abdullah, Hakan, Kazım, Adem, Mert


Teknik Direktör: Hikmet Karaman


Bursaspor: Muhammed, Ertuğrul, Lima (Sakho dk. 70), Badji, Yusuf, Umut Nayir, Chedjou, Aytaç (Saivet dk. 86 ?), Cengiz, Tunay (Shehu dk. 80), Burak


Yedekler: Okan, Vergini, Latovlevici, Furkan Soyalp, Furkan Emre Ünver, Onur, Ramazan


Teknik Direktör: Samet Aybaba


Goller: Sapunaru (dk. 48) (İstikbal Mobilya Kayserispor), Yusuf (dk. 30) (Bursaspor)


Kırmızı kart: Mensah (dk. 55) (İstikbal Mobilya Kayserispor)


Sarı Kartlar: Sapunaru, Mensah, Kucher (İstikbal Mobilya Kayserispor), Yusuf, Burak (Bursaspor)

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