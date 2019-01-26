Spor Toto Süper Lig: İstikbal Mobilya Kayserispor: 1 - Bursaspor: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 19.
Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor, sahasında Bursaspor ile 1-1 berabere kaldı.
Maçtan Dakikalar (İkinci Yarı)
48. dakikada ceza sahasına gelen ortada Umut'un indirdiği topla buluşan Sapunaru, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1
55. dakikada Mensah ile Tunay arasındaki mücadeleyi VAR'da inceleyen hakem Yaşar Kemal Uğurlu, Mensah'a kırmızı kart göstererek oyun dışı bıraktı.
90. dakikada defansın uzaklaştıramadığı topu önünde bulan Ertuğrul'un ceza sahası içerisinde yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.
90. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Yusuf'un sert şutunda kaleci Lung topu kornere çeldi.
Stat: Kadir Has
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Esat Sancaktar, Serkan Çimen
İstikbal Mobilya Kayserispor: Lung, Lopes, Umut, Deniz (Levent dk. 90 ?), Kravets (Hasan dk. 59), Varela (Kucher dk. 73), Chery, Sapunaru, Mensah, Kana, Atilla
Yedekler: Muammer, Emre, Abdullah, Hakan, Kazım, Adem, Mert
Teknik Direktör: Hikmet Karaman
Bursaspor: Muhammed, Ertuğrul, Lima (Sakho dk. 70), Badji, Yusuf, Umut Nayir, Chedjou, Aytaç (Saivet dk. 86 ?), Cengiz, Tunay (Shehu dk. 80), Burak
Yedekler: Okan, Vergini, Latovlevici, Furkan Soyalp, Furkan Emre Ünver, Onur, Ramazan
Teknik Direktör: Samet Aybaba
Goller: Sapunaru (dk. 48) (İstikbal Mobilya Kayserispor), Yusuf (dk. 30) (Bursaspor)
Kırmızı kart: Mensah (dk. 55) (İstikbal Mobilya Kayserispor)
Sarı Kartlar: Sapunaru, Mensah, Kucher (İstikbal Mobilya Kayserispor), Yusuf, Burak (Bursaspor)