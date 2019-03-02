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Spor Toto Süper Lig: İstikbal Mobilya Kayserispor: 2 - Beşiktaş: 2 (Maç Sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 24.

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor ile Beşiktaş 2-2 berabere kalarak puanları paylaştı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


57. dakikada Varela'nın sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortada zor pozisyonda kafayla dokunan Kravets, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1


62. dakikada savunmanın hatasıyla topu kapan Deniz, çalımlarla girdiği ceza sahası içerisinde kaleci Karius ile karşı karşıya kaldı. Deniz, düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi. 2-1


74. dakikada Deniz'in sağ kanattan yaptığı ortada Beşikta savunması Umut'tan önce araya girerek topu kornere attı. Kullanılan köşe vuruşunun ardından Deniz'in pasıyla topla buluşan Şamil meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ancak pozisyon ofsayt nedeniyle gol değeri kazanmadı.


79. dakikada Deniz'in kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası dışında savunmadan dönen topu önünde bulan Şamil'in sert vuruşunda kaleci Karius köşeye giden topu güçlükle çıkardı.


90. dakikada sol kanatta topla buluşan Caner'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-2



Stat: Kadir Has


Hakemler: Suat Arslanboğa, Serkan Ok, İsmail Şencan


İstikbal Mobilya Kayserispor: Lung, Lopes, Şamil, Umut, Deniz, Kravets (Gyan dk. 90 ?), Varela (Levent dk. 72), Sapunaru, Mensah (Hüseyin dk. 34), Kucher, Kana Bıyık


Yedekler: Muammer, Nurettin, Hakan, Berkant, Mert


Teknik Direktör: Hikmet Karaman


Beşiktaş: Karius, Adriano, Medel, Vida, Caner, Atiba (Oğuzhan dk. 80), Dorukhan (Roco dk. 61), Ljajic, Güven (Lens dk. 69), Quaresma, Burak Yılmaz


Yedekler: Utku, Ersin, Mirin, Rıdvan, Mustafa Pektemek, Muhayer, Larin


Teknik Direktör: Şenol Güneş


Goller: Kravets (dk. 57), Deniz (dk. 62) (İstikbal Mobilya Kayserispor), Atiba (dk. 38), Caner (dk. 90) (Beşiktaş)


Sarı Kartlar: Kucher, Şamil, Deniz (Kayserispor), Dorukhan, Oğuzhan, Quaresma (Beşiktaş)

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