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Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 0 - Akhisarspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 16.

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Kayserispor, Akhisarspor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.



Maçtan Dakikalar (İlk yarı)


17. dakikada sol kanattan Güray Vural'ın ortasında Oleksandr Kucher kafayla topu tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı.


21. dakikada sağ kanattan Deniz Türüç'tn ortasında arka direkte Mensah topu altıpasa indirdi. Ön direğe yakın bölgede Chery'nin vuruşunda top yandan dışarı çıktı.



Stat: Kadir Has


Hakemler: Suat Arslanboğa, İsmail Şencan, Candaş Elbil


Kayserispor: Lung, Lopes, Kucher, Atila Turan, Kana Bıyık, Bilal, Mensah, Chery, Deniz Türüç, Umut Bulut


Yedekler: Muammer, Vedat, Asamoah, Levent, Hasan Hüseyin, Artem, Varela, Hakan


Teknik Direktör: Hikmet Karaman


Akhisarspor: Fatih, Versayeviç, Barbosa, Güray, Onru, Lopes, Sissoko, Pesqueira, Bokila, Sergio, Caner


Yedekler: Lukaç, Bora, Bilal, Aykut, Eray, Onur, Regattin, Larson, Manu


Teknik Direktör: Cihat Arslan


Sarı kart: Vrsajevic (Akhisarspor)

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