Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 0 - Akhisarspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 16.
Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Kayserispor, Akhisarspor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.
Maçtan Dakikalar (İlk yarı)
17. dakikada sol kanattan Güray Vural'ın ortasında Oleksandr Kucher kafayla topu tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı.
21. dakikada sağ kanattan Deniz Türüç'tn ortasında arka direkte Mensah topu altıpasa indirdi. Ön direğe yakın bölgede Chery'nin vuruşunda top yandan dışarı çıktı.
Stat: Kadir Has
Hakemler: Suat Arslanboğa, İsmail Şencan, Candaş Elbil
Kayserispor: Lung, Lopes, Kucher, Atila Turan, Kana Bıyık, Bilal, Mensah, Chery, Deniz Türüç, Umut Bulut
Yedekler: Muammer, Vedat, Asamoah, Levent, Hasan Hüseyin, Artem, Varela, Hakan
Teknik Direktör: Hikmet Karaman
Akhisarspor: Fatih, Versayeviç, Barbosa, Güray, Onru, Lopes, Sissoko, Pesqueira, Bokila, Sergio, Caner
Yedekler: Lukaç, Bora, Bilal, Aykut, Eray, Onur, Regattin, Larson, Manu
Teknik Direktör: Cihat Arslan
Sarı kart: Vrsajevic (Akhisarspor)