Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 0 - Alanyaspor: 2 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 35.
Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Kayserispor, Corendon Alanyaspor'u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı konuk takımın 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
Maçtan Dakikalar (İlk yarı)
8. dakikada kaleci Runarsson'un uzun gönderdiği pasla topla buluşan Erencan'ın kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1
16. dakikada Fer'in savunmanın arkasına gönderdiği topla sağ çaprazda buluşan Erencan, sert bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-2
32. dakikada sol kanttan Kemen'in ortasında ceza sahası içerisinde topu göğsüyle yumuşatan Thiam'ın röveşatası direğin dibinden auta çıktı.
34. dakikada Efecan'ın sol kanata gönderdiği topla buluşan Doumbia'nın yerden şutunda meşin yuvarlak kaleci Cenk'te kaldı.
42. dakikada sağ kanatta topla buluşan Husseini'nin ceza sahası dışından sert şutu üst direğe çarparak oyun alanına döndü.
44. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Efecan'ın sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.
45. dakikada sağ çaprazda topla buluşan Cardoso'nun şutunda kaleci Runarsson, uzak direğe doğru giden topu kornere çelmeyi başardı.
Stat: RHG Enertürk Enerji
Hakemler: Yasin Kol, Esat Sancaktar, Mehmet Salih Mazlum
Kayserispor: Cenk, Ramazan, Hosseini, Kolovetsios, Attamah, Uzodimma, Emrah, Cardoso, Kemen, Mane, Thiam
Yedekler: Bilal, Karimi, Gavranovic, İlhan, Baran, Ethem, Muhammed, Mensah, Arif, Ackah
Teknik Direktör: Çağdaş Atan
Alanyaspor: Runarsson, Candeias, Furkan, Feddal, Yusuf, Fer, Fatih, Doumbia, Efecan, Oğuz, Erencan
Yedekler: Yusuf, Ahmet, Ümit, Eduardo, Cavaleiro, Koulouris, Pereira, Balkovec, Çağan, Lusamba
Teknik Direktör: Ömer Erdoğan
Goller: Erencan (dk. 8, dk. 16) (Corendon Alanyaspor)
Sarı kart: Candeias (Corendon Alanyaspor)