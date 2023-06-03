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Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 0 - Ankaragücü: 1 (Maç Sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 37.

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Yukatel Kayserispor evinde karşılaştığı MKE Ankaragücü'ne 1-0 mağlup oldu.



Maçtan dakikalar (İkinci Yarı)


57. dakikada Gökhan'ın pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda topu önünde bulan Mane'nin bekletmeden vuruşunda kaleci Gökhan köşeye giden topun sahibi oldu.


65. dakikada ceza sahası içerisinde oluşan karambolde topu önünde bulan Ramazan'ın sert şutunda meşin yuvarlak az farkla kalenin üzerinden dışarıya gitti.


76. dakikada Gökhan'ın sağ kanattan uzak direğe ortasında Mane'nin bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı gitti.


82. dakikada sağ kanattan yapılan ortaya arkada direkte Kolovetsios'un kafayı vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Gökhan'da kaldı.


87. dakikada savunmanın arkasına atılan topla kaleci ile karşı karşıya kalan Ramazan'ın şutu kaleci Gökhan'dan döndü. Dönen topta Talha kafayı vurdu ancak savunmaya çarpan meşin yuvarlak kornere gitti.



Stat: RHG Enertürk Enerji


Hakemler: Cihat Aydın, Murat Şener, Hüseyin Aylak


Kayserispor: Bilal, Uzodimma, Hosseini, Attamah, Kolovetsios (Talha dk. 84 ?), Gökhan, Baran (Berat dk. 79), Kemen, Mane (İlhan dk. 79), Gavranovic (Ramazan dk. 64), Thiam


Yedekler: Mehmet, Ethem, Ahmet, Mert, Muhammed, Arif


Teknik Direktör: Çağdaş Atan


Ankaragücü: Gökhan, Malcuit, Atakan, Mujakic, Kitsiou, Djokanovic, Taylan (Arda dk. 90 ?), Hanousek (Hasan Ali dk. 90 ?), Emre (Chatzigiovanis dk. 80), Milson (Diack dk. 66), Sowe


Yedekler: Bahadır, Beridze, Radakovic, Gökhan, Ferdi, Fıratcan


Teknik Direktör: Tolunay Kafkas


Gol: Kitsiou (dk. 24) (Ankaragücü)


Sarı kartlar: Atakan (Ankaragücü)

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