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Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 0 - Antalyaspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 6.

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Yukatel Kayserispor, Fraport TAV Antalyaspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


11. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Wright'ın kafa vuruşunda top auta gitti.


14. dakikada sol kanattan atağa kalkan Soner'in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Bilal'de kaldı.


16. dakikada Ghacha'nın pasıyla ceza sahası içinde buluşan Soner'in vuruşunda top dışarı çıktı.


18. dakikada Thiam'ın sol kanattan Gavranovic'e çıkardığı pasta, meşin yuvarlak savunma tarafından uzaklaştırıldı.



Stat: Kadir Has


Hakemler: Bahattin Şimşek, İlker Takpak, Selahattin Alpay


Y. Kayserispor: Bilal Bayazıt, Onur Bulut, Kolovetsios, Arif Kocaman, Carole, Campanharo, Cardoso, Ramazan Civelek, Mensah, Thiam, Gavranovic


Yedekler: Abdulkadir, Kemen, Gökhan, Mane, Hayrullah, İlhan, Talha, Nurettin, Uzodimma, Ackah


Teknik Direktör: Çağdaş Atan


Antalyaspor: Boffin, Floranus, Veysel Sarı, Kudryashov, Güray Vural, Fernando, Soner Aydoğdu, Ndao, Hakan Özmert, Ghacha, Wright


Yedekler: Muhammed, Cemali, Bünyamin, Silva, Gökdeniz, Ufuk, Nakajima, Luyindama, Mustafa, Sinan


Teknik Direktör: Alfons Franciscus Groenendijk

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