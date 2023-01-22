Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 0 - Beşiktaş: 2 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 20.
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı Kayserispor'u 2-0 mağlup etti.
Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)
48. dakikada Masuaku'nun sol kanattan ortasında kaleye yönelen meşin yuvarlak direğe çarparak oyun alanına geri döndü.
66. dakikada Muleka'nın sağ kanattan ortasında arka direkte müsait pozisyondaki Cenk'in bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
71. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Mensah'ın sert vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden auta gitti.
80. dakikada yaptığı presle topu kazanan Gökhan, ceza sahası çizgisi önünden sert vurdu ancak meşin yuvarlak üstten gitti.
85. dakikada Carole'ün ortasında ceza sahası içerisinde kafalardan seken topu önünde bulan Kolovetsios'un şutunda top kalenin üzerinde dışarıya gitti.
Stat: RHG Enertürk Enerji
Hakemler: Mete Kalkavan, Mustafa Emre Eyisoy, Cevdet Kömürcüoğlu
Kayserispor: Cenk, Onur, Kolovetsios, Hosseini, Carole, Campanharo (Karimi dk. 46), Cardoso (İlhan dk. 72), Kemen, Mensah (Ramazan dk. 83), Mane (Emrah dk. 46), Gökhan
Yedekler: Bilal, Arif, Ethem, Ackah
Teknik Direktör: Çağdaş Atan
Beşiktaş: Mert, Rosier, Tayyip, Saiss, Masuaku, Salih (Necip dk. 89 ?), Gedson Fernandes, Muleka (Dele Alli dk. 70), Redmond (Welinton dk. 89 ?), Tayfur, Cenk (Aboubakar dk. 70)
Yedekler: Ersin, Berkay, Atiba, Emrecan, Kerem, Umut
Teknik Direktör: Şenol Güneş
Goller: Redmond (dk. 2), Salih (dk. 43) (Beşiktaş)
Kırmızı kart: Rosier (dk. 90+4) (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Mensah, (Kayserispor), Saiss, Redmond (Beşiktaş)