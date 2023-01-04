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Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 0 - Fatih Karagümrük: 2 (İlk yarı)

Kayserispor, Spor Toto Süper Lig’in 17.

Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Fatih Karagümrük'ü ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı konuk takımın 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


1. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Levent, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0


6. dakikada sol kanattan hareketlenen Cardoso'nun ceza sahası içine gönderdiği top savunma tarafından uzaklaştırıldı.


11. dakikada kaleci Bilal'den seken topta Diagne, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. 2-0


24. dakikada Ozdoyev'in pasında ceza sahasında topla buluşan Kouassi'nin şutu kaleyi bulmadı.


45+3. dakikada Cardoso'nun kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Kolovetsios'un kafa vuruşunu savunma uzaklaştırdı.



Stat: RHG Enertürk Enerji


Hakemler: Suat Arslanboğa, Samet Çavuş, Ali Tuna


Yukatel Kayserispor: Bilal, Onur, Kolovetsios, Hosseini, Carole, Kemen, Karimi, Cardoso, Mensah, Mustafa, Gavranovic


Yedekler: Abdulkadir, Gökhan, Emrah, Mane, İlhan, Ramazan, Talha, Arif, Uzodimma, Campanharo


Teknik Direktör: Çağdaş Atan


Fatih Karagümrük: Batuhan, Biraskhi, Rayyan, Dresevic, Levent, Shukurov, Ricci, Ozdoev, Kouassi, Borini, Diagne


Yedekler: Viviano, Muzaffer, Kerim Frei, Colin Kazım, Samet, Burak, Lawrencex, Salih, Adnan


Teknik Direktör: Andrea Pirlo


Goller: Levent Mercan (dk. 1), Diagne (dk. 11) (Kayserispor)

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