Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 0 - Fatih Karagümrük: 2 (İlk yarı)

Kayserispor, Spor Toto Süper Lig’in 17.
Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Fatih Karagümrük'ü ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı konuk takımın 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
1. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Levent, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0
6. dakikada sol kanattan hareketlenen Cardoso'nun ceza sahası içine gönderdiği top savunma tarafından uzaklaştırıldı.
11. dakikada kaleci Bilal'den seken topta Diagne, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. 2-0
24. dakikada Ozdoyev'in pasında ceza sahasında topla buluşan Kouassi'nin şutu kaleyi bulmadı.
45+3. dakikada Cardoso'nun kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Kolovetsios'un kafa vuruşunu savunma uzaklaştırdı.
Stat: RHG Enertürk Enerji
Hakemler: Suat Arslanboğa, Samet Çavuş, Ali Tuna
Yukatel Kayserispor: Bilal, Onur, Kolovetsios, Hosseini, Carole, Kemen, Karimi, Cardoso, Mensah, Mustafa, Gavranovic
Yedekler: Abdulkadir, Gökhan, Emrah, Mane, İlhan, Ramazan, Talha, Arif, Uzodimma, Campanharo
Teknik Direktör: Çağdaş Atan
Fatih Karagümrük: Batuhan, Biraskhi, Rayyan, Dresevic, Levent, Shukurov, Ricci, Ozdoev, Kouassi, Borini, Diagne
Yedekler: Viviano, Muzaffer, Kerim Frei, Colin Kazım, Samet, Burak, Lawrencex, Salih, Adnan
Teknik Direktör: Andrea Pirlo
Goller: Levent Mercan (dk. 1), Diagne (dk. 11) (Kayserispor)