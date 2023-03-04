Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 0 - Fenerbahçe: 1 (İlk yarı)

Kayserispor, Spor Toto Süper Lig’in 24.
Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Maçın ilk yarısı sarı-lacivertli ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
3. dakikada sol kanattan Cardoso'nun ortasında ceza sahası içinde Kemen'in vuruşunda defans tehlikeyi uzaklaştırdı.
5. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan İrfan Can'ın şutunu kaleci Bilal kornere çeldi.
7. dakikada Lincoln'ün ortasında ceza sahası içinde Valencia'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1
27. dakikada Cardosu'nun uzaktan vuruşunda Altay gole izin vermedi.
29. dakikada Thiam'ın ara pasında topla ceza sahası içerisinde topla buluşan Cardosu'nun vuruşu Altay'dan döndü.
34. dakikada Cardosu'nun ortasında topa yükselen Kemen'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
45+5. dakikada Thiam'ın pasında topla buluşan Ali Karimi'nin vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
Stat: RHG Enertürk
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Ceyhun Sesigüzel, Esat Sancaktar
Kayserispor: Bilal, Gökhan, Kolovetsios, Arif, Carole (Uzodimma dk. 42) Campanharo, Ali Karimi, Kemen, Cardoso, Mane, Thiam
Yedekler: Cenk, Ackah, Ahmet, İlhan, Emrah, Ramazan, Attamah, Gavranovic
Teknik Direktör: Çağdaş Atan
Fenerbahçe: Altay, Samet, Szalai, Ferdi, Lincoln, Arao, Crespo, Arda, Rossi, King, Valencia
Yedekler: İrfan Can, Oosterwolde, Serdar Aziz, Osayi, İsmal, Zajc, Emre, İrfan Can, Serdar Dursun, Pedro
Teknik Direktör: Jorge Jesus
Goller: Valencia (dk. 7) (Fenerbahçe)