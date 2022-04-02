Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 0 - Fenerbahçe: 2 (İlk yarı)

Kayserispor, Spor Toto Süper Lig’in 31.
Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
16. dakikada İrfan Can'ın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası arka direğe gelen ortayı Novak içeriye çevirdi. Serdar'ın vuruşunda direk dibindeki Zajc, düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 0-1
30. dakikada İrfan Can'ın ara pasında topla buluşan Rossi'nin sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Lung'ta kaldı.
37. dakikada Emra Başsan'ın kullandığı frikikte topu kaleci Altay köşede tokatladı. Ardından direğe de çarpan meşin yuvarlak auta gitti.
43. dakikada savunma arkasına atılan pasta Gavranovic, topu Altay'ın üzerinden ağlarla buluşturdu. Gol ofsayt nedeniyle geçerli sayılmadı.
45. dakika sağ kanattan İrfan Can'ın ceza alanına ortası savunmaya çarpıp Rossi'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun sağ çaprazdan vuruşu filelere gitti. 0-2
Stat: Kadir Has
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Ceyhun Sesigüzel, Süleyman Özay
Kayserispor: Lung, Onur, Hosseini, Mert, Carole, Campanharo, Abdulkadir, Kemen, Emrah, Cardoso, Gavranovic
Yedekler: Bilal, Uğur, İbrahim, Ramazan, Emre, Bertolocci, Mane, Gökhan, Mustafa, İlhan
Teknik Direktör: Hikmet Karaman
Fenerbahçe: Altay, Novak, Kim Min-jae, Serdar Aziz, Osayi, Crespo, Zajc, Mert Hakan, İrfan Can, Rossi, Serdar Dursun
Yedekler: Berke, Sosa, Berisha, Valencia, Pelkas, Ferdi, Gustavo, Arda, Nazım, Szalai
Teknik Direktör: İsmail Kartal
Goller: Zajc (dk. 16), Rossi (dk. 45) (Fenerbahçe)
Sarı kart: Serdar Aziz (Fenerbahçe)